Тбилиси, , 11:16 — REGNUM Возможна скорая отставка премьер-министра Грузии Георгия Гахария. Об этом 27 декабря, ссылаясь на собственные источники, сообщил канал «ТВ Пирвели».

Как сообщают журналисты, данное решение принято самым богатым бизнесменом Грузии и лидером правящей партии «Грузинская мечта» Бидзиной Иванишвили, который якобы решил новым главой правительства сделать нынешнего спикера грузинского парламента Арчила Талаквадзе. На телеканале объясняют такое решение «личными разногласиями» Иванишвили и Гахария.

«Я не располагаю информацией о том, что по поводу правительственных изменений идут какие-то консультации. Исходя из этого, я могу сказать, что это безосновательное предположение», — прокомментировал данную информацию Талаквадзе.

Стоит отметить, что среди трех каналов, на счета которых 26 декабря минфин наложил инкассо за долги по налогам, был и «ТВ Пирвели».