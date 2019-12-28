Донецк, , 11:16 — REGNUM О согласовании даты и принципа обмена заключенными между Украиной и республиками Донбасса сообщила уполномоченный по правам человека в Донецкой народной республике Дарья Морозова. Об этом 28 декабря сообщается в пресс-службе Уполномоченного по правам человека Донецкой народной республики.

В сообщении говорится, что было согласовано, что обмен состоится по принципу «всех установленных на всех установленных». Обмен должен состояться 29 декабря. При этом Киев должен передать республикам Донбасса в рамках обмена 87 человек, а ДНР и ЛНР — 55 человек.

«Несмотря на все преграды с украинской стороны, нам все-таки удалось договориться. Предварительная дата на воскресенье, это 29-е число. Если украинская сторона выполнит все взятые на себя обязательства, то мы действительно сможем сделать этот обмен, долгожданный обмен», — говорится в комментарии Дарьи Морозовой телеканалу «Россия 1», сюжет которого также опубликованном на сайте ведомства Республики.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, украинским СМИ стало известно о том, что заключенные из одесского СИЗО были вывезены к месту, где должен состояться обмен заключенными.

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