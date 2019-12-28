28 декабря 2019 | Время чтения 13 мин

Андрей Маленький, , 13:02 — REGNUM Общеобъединяющего образа нашего светлого будущего не сложилось. Его место в управлении страной заняли цифры целей. Это тоже достижение: есть, наконец-то, что считать. Вместо оценок по шкале «хорошо-плохо». Впервые в истории движение страны вперед, как говорится, полномасштабно оцифровано. Естественный прирост численности населения будет достигнут при нашей жизни в 2024 году, хотя он составит самый минимум — одну тысячу человек. Тогда же ожидаемая продолжительность жизни при рождении составит 78 лет. Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума сократится до 6,6 процентов от всего числа проживающих в стране. Не менее половины организаций будет осуществлять технологические инновации, что ускорит технологическое развитие страны. Минимум пять миллионов семей станут ежегодно улучшать свои жилищные условия. Так что — никакой беллетристики по поводу того, для чего живём. Все национальные, федеральные и региональные проекты оцифрованы и получили свой бюджет. Деньги идут вслед за целевыми показателями. Целевые показатели дробятся на годовые плановые обязательства. Годовые плановые показатели привязаны к датам календаря. И сразу после новогодних праздников начнется полномасштабная математизация итогов.

Демография Иван Шилов © ИА REGNUM

Здесь и возникает проблема, которую каждый будет решать по-своему. Национальные цели развития определены до 2024 года, а планы их достижения включают весь 2024 год. Промежуточные итоги будут подведены в соответствии с правительственным федеральным планом статистических работ, который утвержден одиннадцать лет назад. Самые ранние данные по демографии — о численности постоянного населения страны по состоянию на 1 января — станут известны не раньше 25 января и только в предварительном порядке. Окончательные цифры появятся 15 марта. А по районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям и по Арктической зоне РФ — не ранее 2 июля. Дальше так:

— 19 февраля 2020 года станет известно годовое число родившихся, умерших (с распределением по причинам смерти), браков и разводов;

— 15 марта появятся предварительные данные о суммарном коэффициенте рождаемости;

— тоже в марте, но тоже как выборочные объявят итоги федерального статистического наблюдения состояния здоровья населения;

— 29 апреля сообщат величину среднедушевых денежных доходов и распределение общего объема денежных доходов населения;

— к 16 июня обобщат сведения о государственных и негосударственных медицинских организациях;

— 2 июля высчитают коэффициент материнской смертности; — 21 августа суммируют цифры смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, новообразований (в том числе злокачественных), сахарного диабета, болезней органов дыхания.

Мать и ребенок © ИА REGNUM

Это — по-крупному, если удастся справиться с деталями: медицинская статистика хромает на обе ноги, а приписки и искажения стали обычным делом. К тому же в годовые формы годовых статистических данных только что внесено такое количество изменений, что Минздраву России потребовалось провести в начале декабря многодневный всероссийский WEB-семинар по вопросам подготовки и сдачи годовых статистических отчетов за 2019 год и в буквальном смысле слова по строчкам и пунктам разобрать все формы и формочки по всем видам, типам, структурам показателей. Поняли ли на местах с первого раза эти инструкции или нет узнаем лишь в конце следующего года.

Скорее всего — нет. Без всех этих данных невозможно достоверно оценить движение к национальным демографическим целям и целям в здравоохранении.

Но, если в принципе, кого это всё заботит? В меньшей степени достоверность сведений озаботит тех, для кого важнее прийти первыми к финишу в процессе публикации итогов мониторинга целевых показателей: все уровни контрольно-счетных органов, политические партии, аналитические центры, журналистов и др. Они не станут дожидаться окончательных цифр. Не будет данных — представят ожидания и оценки. У нас и бюджет выстраивается на основании экспертных предположений и многовариантных прогнозов, и оценки выстраиваются на основании предварительных данных.

Опередили всех в Свердловской области. Ведь, мы рождены, чтоб сказку сделать былью, преодолеть пространство простора времени и время простора пространства. Первым, кто в стране исхитрился опередить время и досрочно, еще в ноябре подвести итоги незавершившегося года, встретить сверхплановыми трудовыми успехами Новый год, оказался министр здравоохранения Свердловской области А.Цветков. Не дожидаясь хотя бы формального истечения первого годового проектного периода, годовых показателей, он приказал собрать в областной клинической больнице 27 ноября около четырехсот медиков для того, чтобы в их присутствии провести заседание коллегии своего министерства по итогам реализации региональных проектов «Здравоохранение» и «Демография». Приказом министра до каждого медучреждения доведена разнарядка, по которой оторвали врачей от пациентов, главврачей от клиник. Спецбольнице медицинской реабилитации приказано направить 21 человека, областной клинической больнице №1 — 15 человек, областной детской клинической больнице — 12 человек, областной клинической психиатрической больнице — 6 человек, областному медицинскому колледжу — 10 человек, каждой из районных больниц — по 2−3 человека, стоматологическим поликлиникам — по 1 человеку. К гадалке не ходи: собранный таким образом коллектив требуется только для заполнения галерки, для создания фона, на котором главной фигурой должны быть члены президиума. Так и получилось. О чем говорили, говорили ли вообще, что обсуждали и обсуждали ли что-либо — никакой информации о содержании мероприятия не распространялось. Вопросы свердловского здравоохранения перешли в режим закрытости или в область тени. Минздрав области не особо утруждает себя доступным и полезным информированием общественности, хотя губернатор области публично утверждал, что в его области власть никогда не лакирует действительность, говорит всё так, как есть на самом деле. По итогам коллегии опубликован пресс-релиз о промежуточных достижениях и будущих в 2020 году победах. Перед главврачами поставлены задачи по «дальнейшему обеспечению достижений целевых показателей, определённых национальными проектами «Здравоохранение» и «Демография».

Андрей Цветков открыл модульный ФАП в Свердловской области Midural.ru

Два вопроса. Если стоит задача дальнейшего обеспечения достижения целевых показателей, то это означает, что это бег на месте или гонка за горизонт. Второй вопрос — а каких показателей? Официальные данные таковы. Численность населения Свердловской области за 2018 год сократилась на 9557 человек и на 1 января 2019 года составила 4 315 699 человек. Основной причиной сокращения стала естественная убыль населения, которая по сравнению с предшествующим годом увеличилась в 1,9 раза. Число умерших превысило число родившихся на 16,4%. В 2018 году, по сравнению с 2017 годом, число родившихся сократилось на 5,9%, число умерших увеличилось на 1,4%. Миграционная активность населения возросла, число выбывших выросло на 1,4%. Впервые за последние 7 лет в 2018 году наблюдалась миграционная убыль населения. Сокращение численности населения зафиксировано в 65 муниципальных образованиях, наибольшее среди них: в городском округе Верхний Тагил (на 2,7%), Гаринском городском округе (на 2,4%), Кировградском городском округе и городском округе Верх-Нейвинский (на 2,3%), Тугулымском городском округе (на 2,2%). По свежим данным общероссийской базы вакансий «Работа в России», на которую отсылает сайт минздрава области, обнаруживается 1326 вакансий в медучреждениях области. Получается, что чем сложнее ситуация, тем звонче лозунги. У минздрава полно «звучных» инициатив: к акции «#ДоброВСело» добавлена акция «#ДоброВгород» (мобильные выезды студентов медколледжа и медицинских работников). Приказано провести областной конкурс «За жизнь» «с целью повышения рождаемости за счет снижения числа абортов и совершенствования медико-социальной помощи женщинам». Приказ подписан 16 апреля, видимо, потому что весной в Свердловской области — самый сезон, и сбор заявок на участие в конкурсе сокращен с 1 по 31 мая 2019 года. Точнее, не на участие в конкурсе, а сразу на финиш: руководителям учреждений здравоохранения в срок до 31 мая приказано направить «конкурсные работы» на адрес электронной почты: metodcentr-kb@mail.ru. Чтобы стать победителем в номинации «Инициатива в защиту жизни», надо сообщить о конкурсанте и его перечне конкретных инициатив. Приказано конкретными инициативами «с целью повышения рождаемости за счет снижения числа абортов» считать следующие: оформление стендов; оформление информационно-просветительских материалов по профилактике искусственного прерывания беременности; разработку, изготовление и распространение буклетов и памяток, проведение (участие) радиопередач, публикацию в средствах массовой информации статей по темам, соответствующим целям и задачам конкурса; подготовку/размещение информационно-просветительских материалов на сайтах медицинских организаций, проведение выставок; проведение лекций в образовательных организациях; проведение психологических консультаций для беременных женщин в ситуации репродуктивного выбора; психологическое сопровождение женщин, вынашивающих кризисную беременность, в том числе работа с родственниками беременной женщины; соблюдение «недели тишины»; организацию работы «кризисной комиссии» (заведующая женской консультацией, акушер-гинеколог, медицинский психолог, социальный работник) для женщин, намеревающихся прервать беременность; конкурсы санитарных бюллетеней, коллажей, рассказов, сочинений, рисунков, по темам, соответствующим целям и задачам конкурса; проведение дней открытых дверей, массовых мероприятий, флешмобов по темам, соответствующим целям и задачам конкурса.

У министра здравоохранения есть с кого брать пример. В 2017 году губернатор Е. Куйвашев своим указом утвердил «Пятилетку развития Свердловской области» на 2017 — 2021 годы. Почему пятилетку, а не шестилетку — понятно. Пятилетка звучит получше и нравится ветеранам. Наплевать, что уже при утверждении программы пятилетки в 2017 году было ясно, что пятилетке осталось жить не пять, а четыре года: указ о пятилетке вышел в октябре первого года пятилетки. После майского суперуказа пятилетняя программа Пятилетки развития в 2019 году губернатором продлена до 2024 года. Шаги пятилетки, использовавшиеся как структурные элементы, теперь превратились в шаги восьмилетки. При этом губернатор убеждал общественность, что никакой лакировки действительности власть не допускает и не допустит. Минздрав Свердловской области верно понял губернаторский тренд и организовал серию местных форумов медицинских работников в поддержку «Пятилетки развития». Чтобы пятилетка-восьмилетка была легитимирована как народная летка. На этих форумах, как выразился А. Цветков, пятилетку «мы по-доброму назвали «пятилеткой добрых дел».

Андрей Цветков в поликлинике свердловской области Midural ru

В начале августа на всю страну прогремел скандал с хирургами в Нижнем Тагиле, а после этого в регион приехала комиссия федерального Минздрава. Через неделю после ноябрьской коллегии вышло открытое письмо ста тринадцати врачей областной детской клинической больницы №1, недовольных сложившимся положением дел. Министр назначил проверку. Вслед за этим 300 медиков этой же больницы написали письмо, опровергающее письмо 113-ти. Пресс-служба ведомства так сообщила о событии: «С каждым подписантом будет проведена индивидуальная работа по выяснению причин недовольства. Также хотелось бы отметить, что в минздрав Свердловской области ни разу никто из сотрудников больницы не обращался с жалобами на низкую зарплату, в том числе во время неоднократных выездов в медорганизацию министра и сотрудников министерства».

Из всего наследства русской литературы и разнообразия журналистских возможностей пресс-служба отобрала только те выражения, которые во все времена отделяли чинуш от людей. Здесь уже не врачи или доктора, а некие «подписанты». С ними надо «провести индивидуальную работу», что адекватнее квалифицировать как служебное дознание, обычно предшествующее наказанию. «Выяснение причин недовольства» означает, что содержание письма никому в министерстве не интересно, а надо выяснить скрытые мотивы его появления. Тот факт, что министр и его сотрудники, не раз побывав в областной больнице, но, как говорят, смотрят в книгу, а видят фигу, трактуется не как близорукость или неумение увидеть реальную ситуацию, а как критику врачей, неспособных использовать визит начальства для того, чтобы подать голос или челобитную. Короче говоря, власть правды и здесь уступает «правде» власти.

На этом фоне кажется из ряда вон выходящим поведение губернатора Алтайского края Виктора Томенко, пообщавшегося с ведущими СМИ региона накануне Нового года. Отвечая на вопрос журналистов о том, что край позиционировался предыдущим руководителем как достойный, развивающийся регион, а новый губернатор неожиданно заявил о том, что мы — бедный регион. Почему вы посчитали важным об этом сказать, не боитесь ли вы усилить некое социальное уныние и, может быть даже, усилить отток кадров и, в частности, молодежи? Губернатор предложил открыть цифры и посмотреть: Новосибирская, область, Кемеровская область, Красноярский край, Томская область, Омская область. Алтайский край — в конце списка. Как можно говорить, что мы лучше других? Низкий уровень социально-экономического развития по ряду направлений — это та объективная ситуация, которая в крае сложилась не за один год и даже не за десятилетие. Она складывалась так в течение продолжительного времени. Таким образом формировалась экономика, социальная сфера, общественные явления и связи. В последнее время в соцсетях, СМИ появляется все больше негативных статей о государственных медицинских учреждениях, утверждается, что в больницах и поликлиниках не хватает врачей. Здесь надо назвать вещи своими именами. Примерно 8200 врачей работает в крае, в котором проживает 2,3 млн человек. Учитывая, что в сельской местности живут 42% людей, этого количества врачей недостаточно. Считать их численность можно по-разному: по нормативным базам, через штатные расписания поликлиник, но в целом на сегодня не хватает от четырех до шести тысяч медиков. В связи с тем, что их нет, работает система совместительства, на которой находится более 70% врачей. Из-за разбросанности медучреждений по краю краевому минздраву приходится отправлять врачей в командировки. Проблема дефицита кадров в медицине, к сожалению, общая для большинства регионов нашей страны. Подходы, которые сегодня вырабатываются, позволят сначала закрыть самые острые потребности, а потом выйти на нормальный механизм работы. Уже действуют программы «Сельский фельдшер», «Земский доктор» для привлечения врачей в сельскую местность с выплатой подъемных от 500 тысяч до 1 млн, идет целевая работа со студентами медвузов, специальная работа со школьниками, думающими пойти учиться на врачей. Есть ориентиры, на которые край должен выходить по уровню зарплаты, и они выдерживаются. Но в силу того, что экономика в регионе находится на недостаточно высоком уровне, мы не конкурентоспособны в плане привлечения молодых специалистов и удержания опытных. Только последовательные шаги помогут разрешить эту проблему.

Больничный коридор

Губернатор прав. Надо работать и работать, а не заниматься шапкозакидательством или самообманом. Власть должна принадлежать правде, а не «правде», изрекаемой властью. Может быть, еще дело и в том, что Виктор Томенко — вновь избранный губернатор с не замыленным взглядом. Хотя и министр здравоохранения Свердловской области тоже не так дано назначен на эту должность. Значит, дело в угле зрения. «Уралинформбюро», рассказывая о последнем в уходящем году заседании Общественной палаты Свердловской области, говорит, что оно напоминало встречу жителей двух параллельных миров. На него пригласили членов областного кабмина, которые отчитались о промежуточных итогах областной программы «Пятилетка развития», и председателей общественных палат из уральской глубинки. Со взаимопониманием возникли трудности, передает агентство. Значит, и здесь будет проведена индивидуальная работа по выяснению причин недовольства.