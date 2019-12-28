Берлин, , 11:06 — REGNUM Глава Евросоюзной комиссии Урсулу фон дер Ляйен заявила, что ЕК совершенно не одобряет введенные санкции США против газопровода «Северный поток — 2». Об этом пишет Der Spiegel.

Напомним, что власти США 20 декабря ввели санкции против газопровода «Северный поток — 2». В Вашингтоне заявили, что все компании, которые участвуют в строительстве «Северного потока — 2» должны прекратить свое участие до 20 января 2020 года, в противном случае им грозит блокировка активов и транзакций. Швейцарско-нидерландская компания Allseas уже прекратила прокладку газопровода и вывела свои технические суда из Балтийского моря.

«Еврокомиссия категорически против введения санкций в отношении европейских компаний, которые участвуют в проекте в соответствии с правовыми нормами», — сказалУрсулу фон дер Ляйен.

Стоит отметить, что несмотря на политические заявления о неприятии американских сакнций участники строительства «Северного потока — 2» со стороны ЕС эти санкции исполняют.