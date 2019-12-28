Киев, , 10:48 — REGNUM Подозрение о совершении преступления в отношении журналиста газеты «Правовой контроль», а также сотруднику издания «Шарий.net» Дмитрия Кучера было вручено 27 декабря националистически настроенному гражданину Украины Регору Виталию. Об этом 27 декабря сообщил украинский юрист Андрей Портнов на своем telegram-канале.

Портнов также опубликовал фотографию соответствующего документа — сообщения о подозрении.

Согласно документу, Регор подозревается в «преследовании группой лиц журналиста в связи с осуществлением им профессиональной деятельности». Также радикально настроенный «активист» подозревается «в совершении группой лиц грубого нарушения общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, которое сопровождалось особой дерзостью и исключительным цинизмом (хулиганство)». Сообщение о вручении подозрения также опубликовано 27 декабря на сайте прокуратуры города Киева.

Как сообщает украинское издание «Страна.ua», Виталий Регор является участником праворадикальных организаций «Белый молот» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также «ОУН» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Проанализировав данные аккаунтов на страницах социальных сетей Регора, журналисты украинского СМИ, также сообщили, что «он фотографируется на фоне флага гитлеровской Германии и едва ли не на половине своих фото в этой соцсети «зигует». Регор также известен нападением в Киеве 9 мая 2016 года на женщину с гвардейской лентой в ходе акции «Бессмертный полк».

Напомним, 24 декабря состоялось рассмотрение апелляционной жалобы подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко. У здания суда во время перерыва в судебном заседании группа радикалов окружила журналиста Дмитрия Кучера, который также сотрудничает с изданием «Шарий.net». Окружившие журналиста лица оскорбляли сотрудника СМИ, ограничив возможность в передвижении сотруднику украинского медиа на некоторое время. В это время подозреваемый Виталий Регор также вылил на обувь журналиста из бутылки жидкость характерного цвета (по версии следствия, это была моча).