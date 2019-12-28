Киев, , 09:30 — REGNUM Партия «Европейская солидарность» приветствует увольнение главы государственного бюро расследований Украины Романа Трубы и требует начать уголовное производство в отношении уволенного чиновника. Об этом 27 декабря сообщается в соответствующем заявлении, опубликованном пресс-службой политической партии.

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Как отметили в партии бывшего президента Украины и действующего депутата Рады Петра Порошенко, «обязательным условием очищения» ведомства, глава которого был накануне уволен, является расследование так называемых «пленок» (записей с тайно установленных прослушивающих устройств — ИА REGNUM) Трубы, ранее записанных в его кабинете.

«Из них [записей с прослушивающих устройств — ИА REGNUM] очевидно, что ГБР стоит не на защите закона, а используется для политических расправ над оппозицией», — говорится в заявлении партии.

В партии Петра Порошенко также подчеркнули, что к ответственности должны быть привлечены и иные фигуранты записей из кабинета уволенного главы государственного бюро расследований.

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В пресс-службе «Европейской солидарности» также отметили, что увольнение Романа Трубы Владимиром Зеленским было произведено с нарушениями основных законов Украины. Со ссылкой на решение конституционного суда Украины от 16 декабря текущего года, согласно которому украинский президент не имеет права назначать руководство ГБР. «Подчинение НАБУ [национальное антикоррупционное бюро Украины — ИА REGNUM)] и ГБР Президенту Украины через назначение и увольнение руководителей создает угрозу независимости этих органов», — процитировали решение суда в партии Петра Порошенко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в украинских СМИ появились записи телефонного разговора, якобы записанные в кабинете уже бывшего главы ГБР Романа Трубы. Из записей стало ясно, что Роман Труба действовал по указаниям генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки и главы офиса президента Украины Андрея Богдана.

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