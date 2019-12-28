Москва, , 09:27 — REGNUM Член комитета Совета Федерации по государственному строительству и конституционному законодательству Алексей Пушков (Пермский край) считает, что никаких надежд на восстановление российско-американских отношений после того, как США ввели санкции против «Северного потока — 2», больше не осталось. Об этом Пушков написал на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Пушков напомнил, что президент США Дональд Трамп неоднократно обещал наладить отношения с Российской Федерацией. Но реальная политика США говорит об обратном.

По мнению сенатора, если у кого-то раньше и оставались иллюзии касательно нормализации российско-американских отношений, то после того, как США ввели санкции против газопровода «Северный поток — 2», от этих иллюзий не осталось «камня на камне».

«А в предвыборный период в США такого рода сдвиги в отношениях с Россией тем более невозможны», — подчеркнул Пушков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 декабря США ввели санкции против российского газопровода «Северный поток — 2», из-за чего строительство газопровода остановилось.