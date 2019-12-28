Тбилиси, , 11:20 — REGNUM Целью наложения инкассо на счета телекомпании «Кавкасия» министерством финансов было создание помех в работе канала, но ведомство может исправить свою ошибку. Такое заявление опубликовал 27 декабря канал «Кавкасия».

Сообщается, что заявление составлено по итогам встречи с министром финансов Грузии Иванэ Мачавариани.

«Власть ставит лояльным к ней телекомпании «Имеди», «Маэстро», «Рустави-2» в тепличные условия и намерено практически простить им 55-миллионную задолженность перед бюджетом, путем реструктуризации этой задолженности и формально перераспределив ее на 10 лет», — говорится в публикации.

В связи с этим, как говорится в публикации, телекомпания направила в минфин запрос на перераспределение накопившейся задолженности в размере 26 226 лари и 92 тетри на один год.

«Этим мы даем Министерству финансов шанс исправить допущенную им ошибку и в понедельник с утра снять инкассо со счетов телекомпании «Кавкасия», — говорится в заявлении.

Как передавало ИА REGNUM, инкассо на счета телеканалов «Рустави 2», «Кавкасия» и «ТВ Пирвели» наложили 25 декабря. Минфин объяснил это накопившейся с 1 октября задолженностью. Финансовое ведомство обвинили в давлении на независимые СМИ, так как у ряда телекомпаний (в том числе и «Рустави 2») за много лет накопились многомиллионные долги.