Тбилиси, , 09:05 — REGNUM Ряд крупных кадровых перестановок в военном ведомстве произвел министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили. Информацию об этом 27 декабря разместили на сайте министерства обороны.

Сообщается, что заместителем главы оборонного ведомства и начальником Генштаба назначен начальник Западного командования, бригадный генерал Георгий Матиашвили. Генерал-майор Заза Чхаидзе, который ранее был начальником Генерального штаба, назначен заместителем министра обороны. Генерал-майор Шалва Джабахидзе был снят с должности замминистра и назначен представителем МО Грузии в ОБСЕ в Вене.

Стоит отметить, что 27 декабря из состава минобороны Грузии перешел в МВД еще один крупный руководитель — Георгий Бутхузи. Он перешел с поста заместителя военной разведки на должность заместителя главы МВД.

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