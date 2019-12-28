Донецк, , 08:38 — REGNUM Глава министерства иностранных дел Донецкой народной республики Наталья Никонорова ответила на заявление временного поверенного в делах Соединенных Штатов Америки на Украине Уильяма Тейлора о введении в Донбасс так называемых миротворцев. Заявление главы внешнеполитического ведомства Республики было опубликовано пресс-службой МИД ДНР 27 декабря.

ИА REGNUM напоминает, ранее в интервью украинскому изданию «Зеркало недели», опубликованном 27 декабря, Тейлор заявил, что введение так называемых миротворцев ООН в Донбасс может быть промежуточным шагом, ведшим к урегулированию ситуации на указанной территории. Итогом данного «урегулирования» должно стать восстановление контроля Украины над территорией республик Донбасса.

Читайте также: В США считают целесообразным ввести в Донбасс миротворцев ООН

Как отметила Наталья Никонорова, заявление Уильяма Тейлора может свидетельствовать о его некомпетентности наряду с другими украинскими чиновниками. Кроме того, глава дипломатического ведомства подчеркнула, что в ведомстве Республики также возмущены тем, что временный поверенный по делам США на Украине до сих пор «не смог должны образом ознакомиться с текстом Комплекса мер». В противном случае, как отметила Никонорова, Тейлору было бы известно, что восстановление контроля над границей возможно лишь «после всеобъемлющего политического урегулирования, а не согласно «какому-то компромиссному варианту».

Однако, глава министерства иностранных дел ДНР также отметила, что если дипломат Соединенных Штатов Америки делает данного рода заявления, «осознавая их вопиющую противоречивость и оторванность от реалий конфликта в Донбассе», то в дипломатическом ведомстве Республики могут расценить подобные высказывания в качестве намеренной попытки подвергнуть Минские соглашения «ревизии» дабы изменить те положения Комплекса мер, которые «не устраивают» Киев.

«Однако, эти попытки обречены на провал — ни о каких правках в достигнутые в Минске договоренности речи быть не может, поскольку это одобренные странами-гарантами и Советом Безопасности ООН документы, обязательные к исполнению ровно в том виде и порядке, который в них указан», — добавила Никонорова.

Также глава внешнеполитического ведомства ДНР порекомендовала Уильяму Тейлору обратить внимание на карьерный путь своего предшественника на данной должности, «который тоже любил сыпать абсурдными предложениями, но на должности продержался недолго, а сейчас и вовсе канул в политическое небытие».

Подводя итог сказанному, Наталья Никонорова подчеркнула, что если Украина и ее «западные партнеры» считаю Минские соглашения «неугодными», либо «трудноисполнимыми», то это их проблема. У Киева, как отметила глава дипломатического ведомства ДНР, есть выбор или выполнять «в точности, без увиливаний и в согласовании с Республиками» Минские соглашения «или официально признать неспособность реализовать международно-правовые документы, что, соответственно, повлечет все сопутствующие меры ответственности украинских властей за срыв мирного процесса».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил о неком альтернативном решении конфликта в Донбассе посредством введения туда так называемых миротворцев в целях «принуждения к миру». На что глава МИД ДНР Наталья Никонорова ответила, что подобного рода заявления фактически являются призывами к военному нападению на Донбасс силами стран Запада. А в случае реализации подобного рода призывов со стороны Киева, в Республике готовы на них ответить.

Читайте также: МИД ДНР ответило Киеву на слова о «миротворцах»: «Котлы» станут последними