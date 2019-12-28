Вашингтон, , 08:22 — REGNUM Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) RQ-4B-40 Global Hawk военно-воздушных сил США совершил разведывательный полет у берегов Крыма. Об этом сообщает мониторинговый ресурс Plane Rada на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Беспилотник вылетел с базы военного блока НАТО на острове Сицилия. Оттуда он направился в Донбасс, где летал над линией фронта. После этого он провел разведывательный полет вдоль российского побережья Черного моря.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, американские самолеты-разведчики регулярно совершают полеты вдоль западных и южных рубежей России.

https://twitter.com/ua4wiy_/status/1210400154366435328