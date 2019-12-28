Копенгаген, , 08:10 — REGNUM Разрешение Датского энергетического агентства (ДЭА) на прокладку «Северного потока — 2» по территории Дании касается только работ по прокладке труб, но не распространяется на конкретные суда. Об этом рассказал глава пресс-службы ДЭА Туре Фалбе-Хансен.

По словам представителя компании, прокладка газопровода на датской территории должна осуществляться с помощью специального судна-постановщика, на котором должно быть оборудование динамического позиционирования (DP-судно).

Фалбе-Хансен отметил, что ДЭА ждет обращения от компании Nord Stream 2 AG в случае, если проект будет заморожен, чтобы датская сторона смогла обеспечить сохранность труб начатом участке. После этого агентство оценит возможность допуска других судов для укладки труб.

Как сообщало ИА REGNUM, швейцарская компания Allseas, занятая прокладкой труб для «Северного потока — 2», объявила о приостановке работ после принятия властями США закона о санкциях в отношении организаций, участвующих в строительстве газопровода.

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