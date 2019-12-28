Республика Польша, , 08:05 — REGNUM Посол Российской Федерации в Польше Сергей Андреев был вызван в польский МИД после слов президента России Владимира Путина о главе польской дипломатической миссии в нацистской Германии Юзефе Липском.

Напомним, что российский лидер в последние дни сделал ряд жестких заявлений, касающихся начала Второй мировой войны. В частности, Путин указал на деструктивную роль Польши, которая пыталась сотрудничать с Гитлером и участвовала в разделе Чехословакии. Также Путин охарактеризовал посла Польши в нацистской Германии Юзефа Липского как «сволочь и антисемитская свинья», потому что Липский активно поддерживал Гитлера и его идею высылки польских евреев в Африку на «вымирание и уничтожение», и даже обещал поставить фюреру «великолепный памятник в Варшаве».

Посол Андреев рассказал, что он был вызван в польский МИД, где беседовал с директором восточного департамента.

По словам Андреева, беседа была жесткая, но вполне конкретная. Российский посол вновь обозначил позицию Москвы, польский дипломат излагал позицию Варшавы.

«Речь шла о выступлении президента России Владимира Путина сначала на саммите СНГ, потом на коллегии Минобороны. Мы никому не позволим читать нам нотации. Нам есть что сказать, и на тему исторической политики в том числе», — сказал Андреев.