Киев, , 07:49 — REGNUM Законопроект об украинских средствах массовой информации (закон о медиа) зарегистрирован на сайте Верховной рады 27 декабря под номером 2693.

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На сайте украинского парламента сообщается, что проект закона передан на рассмотрения руководства и получен Верховной радой. Данный законопроект был внесен в основном депутатами фракции «Слуга народа» и одним народным избранником из самовыдвиженцев. В частности, инициаторами закона выступили Александр Ткаченко («Слуга народа»), Никита Потураев («Слуга народа»), Евгения Кравчук («Слуга народа»), Елизавета Богуцкая («Слуга народа») и другие депутаты. На данный момент самого текста проекта закона о медиа на сайте украинского парламента нет.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в украинских средствах массовой информации (издание «Старана.ua») появилась информация о том, что украинское министерство культуры разработало законопроект о средствах массовой информации. Согласно информации украинского СМИ, изучившего проект закона, по новому закону будет запрещено объективно освещать информацию из «страны агрессора» — РФ, ввиду того, что будет запрещены к публикации материалы, которые якобы содержат популяризацию или пропаганду органов страны-«агрессора». Таким образом может оказаться так, что к публикации будет запрещена любая информация касательно России, кроме информации негативного характера.

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