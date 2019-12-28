Нейпьидо, , 07:39 — REGNUM Резолюцию о ситуации с соблюдением прав мусульман народности рохинджа в Мьянме, приняла Генеральная ассамблея ООН на заседании 27 декабря.

За принятие документа высказались 134 государства, против — девять. Еще 28 стран воздержались от голосования. В резолюции сказано, что ООН серьезно обеспокоено ущемлением религиозных и национальных меньшинств в штатах Качин, Ракхайн и Шан.

Генассамблея призвала Мьянму прекратить боевые действия и акты насилия в отношении мирных граждан. Также в ООН потребовали, чтобы власти страны закрыли лагеря для внутренне перемещенных лиц в штате Ракхайн и создали нормальные условия для возвращения всех беженцев на места своего проживания.

Как сообщало ИА REGNUM, более 700 тысяч беженцев перебрались в Бангладеш из Мьянмы, после вооруженного конфликта боевиков и правительственных войск в штате Ракхайн.

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