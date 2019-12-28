Вашингтон, , 07:39 — REGNUM О своём отказе давать показания в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа заявил бывший вице-президент США Джозеф Байден. О том, что он не намерен позволить Трампу «переключить внимание со своей персоны» на него, Байден рассказал в интервью, опубликованном 27 декабря газетой The Des Moines Register.

По его словам, со стороны Сената США «будет слишком лицемерно» направлять ему повестку о даче показаний и он не подчинится, если ему её всё же направят.

Байден, который является одним из основных претендентов от Демократической партии на следующих президентских выборах, считает, что Трамп всю жизнь занимался тем, что «старался переключить внимание со своей персоны», и его согласие на дачу показаний поможет Трампу проделать то же самое и в этот раз.

Однако, Байден сомневается в готовности Сената к такому шагу. «Я и не предполагаю, что это вообще произойдет», — сказал он.

Читайте также: Байден обвинил Трампа в «удушении» среднего класса