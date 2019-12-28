Ла-Пас, , 06:35 — REGNUM Автомобиль, сопровождавший поверенную в делах Испании в Боливии, не был допущен вместе с ней в резиденцию посла Мексики в Ла-Пасе из-за подозрений сотрудников боливийской полиции, 27 декабря сообщает издание El Universal.

Согласно заявлению МИД Боливии, эти люди, находящиеся в автомобиле, скрывали свои лица от правоохранительных органов и полицейские решили, что они могут представлять угрозу и не были допущены дальше. При этом отмечается, что дипломатов посольства Испании свободно впустили на территорию.

Глава боливийского МИД Карен Лонгарик заявила, что намерена направить ноту в испанское внешнеполитическое ведомство. Она пояснила, что в Ла-Пасе хотят знать, почему испанских дипломатов сопровождают люди, скрывающие свои лица.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 декабря заместитель главы МИД Мексики Максимилиано Рейес Суньига заявил о том, что силовые структуры Боливии могут совершить вторжение на территорию посольства Мексики в Ла-Пасе.

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