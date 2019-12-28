Москва, , 06:25 — REGNUM Настоящая причина, по которой США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) кроется в потенциале Китая, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 24».

«Россия в данном случае стала просто удобной точкой входа в разрушение очередной международной договоренности», — объяснила она.

Сегодня, по словам Захаровой, беспокойство Вашингтона вызывают экономические и военные возможности Пекина, и по этой же причине ранее была развязана «настоящая торговая война с Китаем».

Ранее министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу сообщал, что США заранее готовились к разрыву договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

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