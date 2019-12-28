Москва, , 06:05 — REGNUM Строительство газопровода по проекту «Северный поток — 2» будет продолжено, несмотря на принятые в США беспрецедентные по меркам международного права решения, заявил 27 декабря член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

Накануне Госдепартамент США распространил сообщение с требованием к подрядчикам свернуть строительство газопровода до 20 января. В отношении компаний, которые не прислушаются к требованию, Вашингтон намерен применить новые санкции.

«Видимо, в США надеются, что таким образом сорвут строительство. Но это абсолютно поверхностное мнение, которое базируется, видимо, на какой-то исключительной злости», — цитирует RT Цекова.

Он добавил, что угрозы из-за океана принимают совершенно безобразные формы, и лишают США влияния в международной политике.

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