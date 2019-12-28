Буэнос-Айрес, , 05:22 — REGNUM Парламентарии Аргентины на полгода заморозили себе зарплаты из-за экономического кризиса в стране. Об этом 27 декабря спикер Палаты депутатов (нижней палаты) Серхио Масса сообщил в своем Twitter.

«Чрезвычайная ситуация требует действий от всех секторов. Вот почему мы решили заморозить на 180 дней оклады и надбавки законодателей и персонала Палаты депутатов и Сената. Поставить Аргентину на ноги зависит от всех», — написал Масса в своем Twitter.

К сообщению прикреплён скан постановления, подписанного председателями нижней и верхней палаты парламента.

Как сообщало ИА REGNUM, Аргентина так и не смогла оправиться от дефолта в начале 2000-х годов. С тех пор экономика страны пребывает в перманентном кризисе, кроме того, Аргентина вынуждена гасить ранее взятые кредиты МВФ.

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