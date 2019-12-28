Вашингтон, , 05:21 — REGNUM Родственники 143 военнослужащих и контрактников США, погибших или раненых в Афганистане, подали иск в окружной суд Вашингтона на американские и международные компании, бывшие подрядчиками в проектах восстановления Афганистана и выплачивавших большие суммы «Талибану» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) за свою безопасность, сообщает 28 декабря газета The Wall Street Journal.

По информации издания, предполагается, что корпорации платили талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отступные за защиту, что приводило к нападениям «не в отношении интересов ответчиков». Финансы, таким образом, шли на пользу террористам, по вине которых погибли и ранены тысячи американцев.

Ответчиками станут два крупнейших подрядчика Агентства международного развития США (USAID): DAI Global и Louis Berger. На их долю пришлось более миллиарда долларов из суммы, выделенной Белым домом на восстановление Афганистана в 2007—2009 годах. Кроме того, в иске указаны другие компании из США, ЮАР и Великобритании.

Представители истцов считают, отступные исламистам за безопасность компаний «съедали» 20 — 40% выделенных на проекты средств. До сих пор, несмотря на многочисленные претензии, уголовной ответственности никто за это не подвергся.

Операция в Афганистане продолжается с октября 2001 года. Основная часть войск США и НАТО выведена в 2014 году. В 2018 году американцы начали, по сути, сепаратные переговоры с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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