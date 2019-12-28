Нью-Йорк, США, , 04:53 — REGNUM Генеральная Ассамблея (ГА) ООН приняла резолюцию, предложенную Российской Федерацией, которая запускает процесс выработки международной конвенции по борьбе с киберпреступлениями; резолюция была поддержана 79-ю странами, 60 оказались против, 33 государства воздержались, сообщает сайт ООН.

В постановлении ГА ООН заявлено об учреждении специального межправительственного экспертного комитета для «разработки всеобъемлющей международной конвенции о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях».

При разработке конвенции планируется учесть уже предпринимаемые сейчас меры на государственном уровне в разных странах. Так, предполагается применить результаты работы межправительственной группы экспертов для глобального исследования киберпреступности.

Проект резолюции был внесен российской делегацией на рассмотрение Генассамблеи в середине декабря 2019 года, ранее он был одобрен Третьим комитетом ГА.

Читайте ранее в этом сюжете: Казахстан ратифицировал соглашение СНГ по борьбе с киберпреступностью