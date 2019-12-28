Вена, , 02:50 — REGNUM Посол России в Австрийской Республике Дмитрий Любинский сообщил, что посольством России в Вене было передано официальное приглашение президенту Австрии Александеру Ван дер Беллену участвовать в параде Победы в Москве 9 мая 2020 года, это заявление он сделал 27 декабря на приёме в посольстве РФ в Австрии.

Посол заявил, что передано приглашение президента России Владимира Путина австрийскому коллеге приехать в Москву на юбилейные торжества в честь празднования 9 мая. По словам Любинского, 75-летие Победы «будет во многом определять нашу работу» в 2020 году.

Парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдёт 9 мая 2020 года в Москве. Российская Федерация официально пригласила на праздник Победы глав государств ШОС и лидеров европейских стран.

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