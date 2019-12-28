Кишинёв, , 02:32 — REGNUM В правительстве Молдавии к феврале 2020 года могут произойти перестановки. Об этом заявил президент Молдавии Игорь Додон, передает ИА REGNUM.

«Где-то в феврале мы можем рассматривать предложения премьера относительно изменения структуры, разделения некоторых министерств, осуществления, в связи с этим, кадровых перестановок», — сказал Додон.

Он добавил, что нынешний кабинет министров по главе с Ионом гику имеет все шансы доработать до конца мандата парламента в 2023 году. Додон также уверен, что шансов отправить правительство в отставку у оппозиции нет, а проголосовавшая за него вместе с социалистами Демпартия этого не хочет, потому что не хочет досрочных парламентских выборов.

Президент также уверен, что сформировать другое парламентское большинство и другое правительство в нынешнем раскладе сил невозможно.