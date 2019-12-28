Москва, , 02:26 — REGNUM Миротворческая операция в Приднестровье естественным образом завершится после достижения долгосрочного жизнеспособного политического урегулирования молдавско-приднестровского конфликта, которое будет одобрено населением как Молдавии, так и ПМР. Об этом заявил в интервью ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ, представитель России в переговорном процессе между ПМР и Молдавией Сергей Губарев.

По его словам, у Тирасполя и Кишинёва разные подходы к проблеме будущего статуса. Об этом В качестве аргумента они привел закон РМ 2005 года «О статусе населенных пунктов на левом берегу Днестра» и итоги приднестровского референдума 2006 года, который прошел в Приднестровье, и на котором более 97% высказались за независимость от Молдавии и свободное присоединение к России.

«Эти два документа обозначают две диаметрально противоположные точки в подходах к решению приднестровской проблемы. С одной стороны, это такая, мягко говоря, не слишком широкая автономия, а с другой — полная независимость и международная правосубъектность с последующим вхождением в состав РФ», — сказал Губарев. Российский дипломат подчеркнул, что «игнорировать эти документы, если официально их никто не отменял, невозможно».

В сложившихся условиях, по словам Губарева, необходимо придерживаться тактики малых шагов и решать практические вопросы, облегчающие жизнь людей, но пока и в этой сфере «наблюдается откат назад».