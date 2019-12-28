Москва, , 02:49 — REGNUM Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «Северный поток — 2» — это исключительно европейское дело и не касается США, сообщает 27 декабря телеканал «Россия-24».

Захарова пояснила, что «Северный поток — 2» никаким образом не затрагивает американскую территорию, в противном случае можно было бы как-то понять США.

«Это вообще европейское дело», — сказала она.

Официальный представитель МИД заявила, что проект никого не касается, кроме тех государств, которые вкладываются в него либо географически затронуты им.

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