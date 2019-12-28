Вена, , 02:49 — REGNUM Визит в Австрию Патриарха Московского и всея Руси Кирилла может состоятся весной 2020 года. Об этом 27 декабря на новогоднем приеме в посольстве РФ в Вене сообщил российский посол в Австрии Дмитрий Любинский.

«В конце мая мы будем рады приветствовать святейшего Патриарха Московского и Всея Руси. Такой визит тоже готовится», — сказал Любинский.

Напомним, председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата, митрополит Волоколамский Иларион обсудил с послом России в Австрии Дмитрием Любинским тематику конференции в Вене, посвященной второй годовщине встречи Папы Римского Франциска и Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Гаване, во время посещения Австрии в феврале 2018 года.

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