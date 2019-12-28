Дамаск, , 01:59 — REGNUM ПВО сирийской правительственной армии отразили атаку террористов на военный аэродром в городе Хама. Об этом 28 декабря передает радиостанция Sham FM.

Боевики пытались использовать беспилотные летательные аппараты для нападения на объект.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 декабря начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков рассказал, что бандгруппы продолжают обстреливать районы вокруг зоны «Идлиб» в Сирии. Так, за сутки они осуществили 39 обстрела территорий, расположенных в зоне или рядом с ней.

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