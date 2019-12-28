Киев, , 01:59 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский поставил подпись под Избирательным кодексом с открытыми списками, вступающим в силу 1 января 2020 года, который был принят Верховной радой Украины с учётом его поправок, сообщает сайт Рады.

Закон делит территорию Украины на 27 избирательных регионов. Партии будут выдвигать два типа списков — единый список кандидатов в общегосударственном избирательном округе и региональные списки кандидатов, из которых будет сформирован единый. Выдвигать кандидатов на в депутаты Рады могут только партии, самовыдвиженцев не будет.

После регистрации преодолевших пятипроцентный проходной барьер партий ЦИК определит избирательную квоту, то есть количество голосов, нужное для получения депутатского мандата.

Документом запрещено проведение предвыборной агитации в зарубежных медиа, вещающих на территории страны. В законе сохранён запрет гражданам «страны-агрессора», как украинские власти именуют Россию, становиться наблюдателями.

В документ не вошла норма, позволяющая ЦИК аннулировать регистрацию кандидатов в президенты и депутаты Верховной рады в случае введения в заблуждение граждан.

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