Москва, , 01:58 — REGNUM В 2020 году в США всё будет подчинено президентским выборам ‑ и это будет главный фактор, влияющий на международную политику. Об этом 27 декабря в эфире телеканала «Россия-24» заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Следующий год пройдет в международно-политическом плане под вывеской американских президентских выборов», — сказала Захарова, отвечая на вопрос ведущего программы «Международное обозрение».

В США внешние поводы и стимулы становятся необходимыми факторами во внутриполитической борьбе, поэтому, по мнению Захаровой, возможны яркие пиар-акции, разные интересные предложения «опять же такого привлекательного характера».

Вместе с тем, подчеркнула Захарова, всегда нужно помнить о главном — президентских выборах в США.

Мария Захарова Всё будет подчинено именно главной внутриполитической цели, а именно президентским выборам в США.

По словам дипломата, тема российского вмешательства «разогревается изо всех сил, хотя очевидно, что она уже не может сама жить без ежедневного подогрева». Но, как считает Захарова, она никуда не исчезла.

Напомним, следующие, 59-е выборы президента в США пройдут осенью — 3 ноября 2020 года.

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