Варшава, , 00:33 — REGNUM Позицию России в связи с дискуссией о событиях, предшествовавших Второй мировой войне, и недавних заявлениях президента РФ Владимира Путина о них представил в Польше российский посол Сергей Андреев. Об этом 28 декабря сообщает ТАСС.

«У меня состоялась беседа с директором восточного департамента МИД Польши Яном Хофмоклем. Беседа была жесткая, но корректная, — сказал дипломат. — Господин Хофмокль излагал позицию польской стороны, а я также откровенно — позицию российской стороны».

Напомним, дискуссия об исторических событиях развернулась после слов президента России о польском дипломате, который перед началом Второй мировой войны пообещал установить памятник Гитлеру за высылку евреев в Африку. Владимир Путин прокомментировал эти события назвав посла «сволочью и антисемитской свиньей».

Читайте также: Путин назвал посла Польши в Германии «сволочью» и «антисемитской свиньёй»

Читайте ранее в этом сюжете: МИД Польши изучит слова Путина о после Липском после Рождества