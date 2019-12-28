Рига, , 00:25 — REGNUM Раймонд Элбакян лидер и основатель спортивного движения Ghetto Games сообщил о катастрофическом снижение числа молодёжи в Латвии, пишет портал mixnews.lv.

Если в 2009 году жителей в возрасте от 9 до 19 лет в Латвии насчитывалось более 240 000 человек, то сейчас, всего 10 лет спустя, количество молодых людей составляет всего 122 000.

С 2009 года количество молодых людей в Латвии сократилось в два раза. Об этом в эфире программы Preses klubs на телеканале RigaTV24 заявил Лидер спортивного движения Ghetto Games. Раймонд Элбакян оценил падение числа молодёжи в стране в два раза, как катастрофу. Центральное статистическое управление Латвии ранее сообщило, что доля латвийской молодежи в Курземе равна 7,2%, в Риге и Рижском регионе она составляет 6% и 5,8%. Среди городов больше всего в процентном отношении молодежи живёт в Лиепае 6,9%, а меньше всего в Юрмале — 5,3%.