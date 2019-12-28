Вентспилс, Латвия, , 00:24 — REGNUM Военный эксперт Юрий Мелконов считает, что американцы могут использовать порт Вентспилса для переброски в Латвию танков и другой тяжёлой военной техники, пишет портал mixnews.lv.

Сегодня латвийский порт в Вентспилсе используется размещённой в Латвии группировкой НАТО для транзита грузов. Особенностью Вентспилсского порта является наличие причала способного принимать грузы, в том числе военные, большой тяжести. За последние 10 лет для укрепления таких специальных причалов были проведены соответствующие работы, а также были проведены специальные учения, исследующие эту готовность. Вес танка составляет в районе 68 тонн. 50 таких машин создадут мощное давление на грунт. Сегодня Вентспилсский порт приспособлен для таких операций. Это могут быть не только танки, но и тяжелая артиллерия, и что-то другое.