Рига, , 00:22 — REGNUM 16 января 2020 года Центральная Избирательная Комиссия (ЦИК) Латвии начнёт сбор подписей за проведения референдума в связи с отложенными президентом Эгилом Левитсом изменениями в закон о порядке внеочередных выборах, сообщил портал LSM.

Изменения в существующий закон о порядке внеочередных выборов были внесены правящей коалицией в связи с решением о роспуске Рижской Думы. Суть поправок сводилась к тому, чтобы продлить срок полномочий нового состава муниципалитета с 4 до 5 лет.

Более 40 депутатов парламента обратились после этого с просьбой к президенту Эгилу Левитсу задержать подписание закона. Согласно законодательству теперь нужно решить — согласно ли общество провести референдум по этому вопросу. Если в течение месяца ЦИК удастся собрать не менее 150 000 подписей избирателей под этой инициативой, референдум состоится.

Собрать необходимое количество подписей необходимо в течение месяца до 14 февраля.