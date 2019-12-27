Москва, 27 декабря 2019, 23:42 — REGNUM Ситуации в Ливии и Йемене обсуждались в Москве на российско-египетской встрече, сообщили 27 декабря в МИД РФ.
В переговорах участвовали спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов и посол Египта в Москве Ихаб Наср.
«В ходе доверительной беседы состоялось обсуждение актуальных вопросов ближневосточной повестки дня с упором на ситуацию в Ливии и Йемене», — сообщили в МИД РФ.
Напомним, в Ливии армия Халифы Хафтара 27 декабря заняла старый, нефункционирующий аэропорт в Триполи и теснит правительственные войска.
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