Москва, 27 декабря 2019, 23:29 — REGNUM Британская газета Financial Times включила президента Российской Федерации Владимира Путина в список людей, определивших облик уходящего десятилетия.
Всего в этот список газета включила 50 человек — политиков, бизнесменов, деятелей культуры, науки, шоу-бизнеса и спорта. Список называется «50 людей десятилетия».
Среди политиков компанию Владимиру Путину составили: президент Франции Эммануэль Макрон, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, бывший президент США Барака Обама, а также действующий глава Соединенных Штатов — Дональд Трамп.
Также в политическую часть списка попали: канцлер Германии Ангела Меркель, председатель КНР Си Цзиньпин, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Сальман Аль Сауд и премьер-министр Индии Нарендра Моди.
Среди бизнесменов в список были включены: глава Tesla и SpaceX Илон Маск, глава Netflix Рид Хастингс, глава Apple Тим Кук, основатель Amazon Джефф Безос.
Кроме того, в список попал беглый агент ЦРУ Эдвард Сноуден, американская актриса Роуз Макгоуэн, которая заявила, что её изнасиловал продюсер Харви Вайнштейн, спровоцировавшая тем самым создание движения #Me Too, и лидер протестов в Гонконге Джошуа Вонг.