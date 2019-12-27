Москва, 27 декабря 2019, 22:55 — REGNUM Германские власти отказали украинскому руководству в военной помощи, потому что поняли, что власть в Киеве разваливает страну, написал 27 декабря член Совфеда Алексей Пушков в Twitter.
Комментируя заявление украинского министра иностранных дел Вадима Пристайко, посетовавшего, что Берлин отказывает Киеву в военной помощи, сенатор заявил:
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Пристайко заявил: Киев всё-таки надеется, что Берлин поможет. Он посетовал на то, что украинцы гибнут на войне, и попросил военной помощи.
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