Москва, , 22:55 — REGNUM Германские власти отказали украинскому руководству в военной помощи, потому что поняли, что власть в Киеве разваливает страну, написал 27 декабря член Совфеда Алексей Пушков в Twitter.

Комментируя заявление украинского министра иностранных дел Вадима Пристайко, посетовавшего, что Берлин отказывает Киеву в военной помощи, сенатор заявил:

«Глава МИД Украины Пристайко просит военной помощи у Берлина. Главный довод: речь идёт о выживании Украины как нации. Но выживание Украины как нации зависит прежде всего от политики её руководства. Пока же власти Украины сами упорно разрушают страну. В ФРГ это поняли — и отказали».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Пристайко заявил: Киев всё-таки надеется, что Берлин поможет. Он посетовал на то, что украинцы гибнут на войне, и попросил военной помощи.

Читайте ранее в этом сюжете: Киев надеется, что Берлин отбросит сдержанность и даст денег