Москва, , 22:55 — REGNUM Президенты Российской Федерации и Белоруссии — Владимир Путин и Александр Лукашенко при необходимости могут созвониться до Нового года, так как ряд вопросов в газовой сфере остаются не урегулированными. Об этом сегодня, 27 декабря, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Лукашенко уже говорил, что если понадобится, то он готов встретиться с Путиным до конца 2019 года в любом месте России и Белоруссии. Также речь шла о телефонном звонке.

Не секрет, что в переговорах по углублению интеграции России и Белоруссии есть нерешенные вопросы — это прежде всего вопросы поставок российских энергоносителей в Белоруссию. При этом стороны говорят о «пакетом» соглашении по углублению интеграции — то есть без согласования всех деталей.

Пескову был задан вопрос: не планируют ли лидеры двух стран провести встречу до конца 2019 года, так как ключевые вопросы по энергоносителям не решены?

«Нет, там дело же не в цейтноте. Есть, конечно, цейтнот, потому что остаются еще неурегулированными ряд вопросов. Но контакты ведутся. И мы ожидаем, что если президенты посчитают необходимым, они созвонятся до конца года. А дальше просто посмотрим, они сами примут решение, все будет зависеть от их решения», — ответил Песков.