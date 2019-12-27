Москва, , 22:52 — REGNUM Президент США Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын пока официально не ответили на приглашение посетить мероприятия в Москве, посвящённые 75-летию Победы. Об этом сообщил 27 декабря пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Он добавил, что от ряда приглашённых мировых лидеров также пока нет ответа. Тем не менее, как отметил Песков, уже на сегодняшний день формируется «очень представительная делегация» тех, кто подтвердил свой визит в Москву 9 мая 2020 года.

Напомним, российская сторона направила приглашения на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне президенту США Дональду Трампу, лидеру КНДР Ким Чен Ыну, премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, президенту Франции Эммануэлю Макрону и другим мировым лидерам. Известно, что свой визит уже подтвердили лидеры порядка 20 государств.