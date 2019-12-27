Киркук, Ирак, , 22:47 — REGNUM На территории иракской провинции Киркук неизвестные обстреляли военную базу американских частных военных компаний (ЧВК), сообщают 27 декабря региональные СМИ.

База К1, на которой дислоцируются американские ЧВК и некоторые подразделения силовых ведомств Ирака, была обстреляна реактивными снарядами.

По предварительной информации, в результате обстрела были ранены «подрядчик» из США, как часто называют сотрудников ЧВК, а также сотрудник силовых структур Ирака.

Официальных подтверждений этой информации не поступало.

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