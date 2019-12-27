Таллин, 27 декабря 2019, 22:42 — REGNUM Санкции против «Sputnik Эстония» будут оспорены в суде, сообщила 27 декабря шеф-редактор бюро агентства Елена Черышёва в интервью ERR.
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Напомним, на «Sputnik Эстония» власти этой прибалтийской страны оказывают давление, мотивируя его западными санкциями. Российские власти обещают жёстко ответить на притеснения журналистов.
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