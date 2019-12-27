Идлиб, Сирия, 27 декабря 2019, 22:35 — REGNUM Боевики незаконных вооружённых формирований продолжают обстреливать районы Сирии, примыкающие к зоне «Идлиб», сообщил 27 декабря на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.
По информации российского Центра, за последние сутки с территории идлибской зоны деэскалации было осуществлено 39 обстрелов.
О жертвах и пострадавших информации не поступало.
Как сообщало ИА REGNUM, с 19 декабря в сирийской провинции Идлиб правительственные войска при поддержке российских ВКС освободили от незаконных вооружённых формирований более 50 населённых пунктов.
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