Киев, , 22:30 — REGNUM Об отказе Германии помочь Украине сообщил 27 декабря украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко в интервью RND.

По словам украинского дипломата, Берлин отклонил просьбу Киева об оказании военной помощи.

Пристайко «Я надеюсь, что Берлин пересмотрит эту сдержанную позицию и всё же решится на то, чтобы усилить оборонные способности Украины».

Глава украинского внешнеполитического ведомства отметил, что Киеву мало дипломатической помощи Берлина: она не обеспечивает украинцам победы в войне.

Пристайко «Ведь речь идёт о нашем выживании как нации».

Напомним, Германия является участником «нормандского формата» урегулирования ситуации на Украине, который нацелен на реализацию мирного сценария — Минских соглашений.

Военная помощь Украине официально приходит с другого континента.