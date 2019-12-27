Киев, 27 декабря 2019, 22:30 — REGNUM Об отказе Германии помочь Украине сообщил 27 декабря украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко в интервью RND.
По словам украинского дипломата, Берлин отклонил просьбу Киева об оказании военной помощи.
Глава украинского внешнеполитического ведомства отметил, что Киеву мало дипломатической помощи Берлина: она не обеспечивает украинцам победы в войне.
Напомним, Германия является участником «нормандского формата» урегулирования ситуации на Украине, который нацелен на реализацию мирного сценария — Минских соглашений.
Военная помощь Украине официально приходит с другого континента.