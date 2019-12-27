Мадрид, , 22:14 — REGNUM Посольство РФ в Испании предложило газете El Pais «новые улики» в расследовании «российского следа» в борьбе Каталонии за независимость. Соответствующее обращение опубликовано 27 декабря в Twitter российского диппредставительства.

Российские дипломаты предложили испанским шпиономанам обратить внимание на «подозрительное совпадение»:

«Номер предполагаемого российского подразделения, которое упоминается в газете, заканчивается на 155, что само по себе создаёт новую реальность. Так что — по следу».

Напомним, El Pais осенью 2019 г. опубликовала материал, согласно которому Каталония выбрала независимость на референдуме (правда, независимость не получила) не без российского вмешательства.

В деле оказались, уже «по традиции», замешаны, сотрудники ГРУ. Публикацию осудили не только в Москве, но и в самом Мадриде.

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