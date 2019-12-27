Киев, , 22:18 — REGNUM Экс-глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак был уволен с военной службы президентом Украины Владимиром Зеленским. Соответствующий указ был опубликован 27 декабря на сайте президента Украины.

В тексте указа сказано, что генерал армии Украины Грицак Василий Сергеевич был уволен с военной службы в запас.

Увольнение Грицака в запас связано с проведением организационных мероприятий. У экс-главы СБУ остаётся право ношения военной формы одежды.

Напомним, Василий Грицак был уволен Зеленским с поста главы СБУ в августе текущего года.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава Украины Владимир Зеленский назначил нового постоянного представителя Украины в ПАСЕ.

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