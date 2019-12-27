Санкт-Петербург, , 21:39 — REGNUM Кадровый потенциал для АЗРФ, развитие транспорта, научное обеспечение деятельности в АЗРФ, промышленный потенциал Арктики и природопользование — эти сферы являются важнейшими для взаимодействия между Арктической зоной и профильными организациями Санкт-Петербурга. К такому выводу пришли участники заседания дискуссионного клуба «Арктика: петербургское измерение».

Заседание прошло в Информационно-аналитическом центре ПОРА в Петербурге. Мероприятие было организовано совместно с Высшей школой экономики Санкт-Петербурга.

Участники обсудили вопросы, связанные с реализацией арктических компетенций предприятиями, научными организациями и органами власти Санкт-Петербурга. Хотя Санкт-Петербург не входит в АЗРФ, это ключевой мегаполис, в котором реализуются многие арктические программы и идет интенсивная подготовка кадров для работы в Арктике. Кроме того, именно в Петербурге сконцентрированы компетенции в таких жизненно важных для Арктики областях, как судостроение.

В обсуждении приняли участие президент ВШЭ в Санкт-Петербурге Александр Ходачек, заместитель директора Арктического и Антарктического НИИ Игорь Ашик, проректор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Сергей Кулик, Игорь Муравьев (Ассоциация ТПП Северо-Запада), Владимир Евсеев (Союз промышленников и предпринимателей), представитель Балтийского завода Варвара Чайковская, представитель Морской академии им. Макарова Юлия Заостровская и другие.