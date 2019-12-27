Москва, , 21:32 — REGNUM Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал инициативу США по введению миротворческого контингента ООН в Донбасс.

«В Донбасс надо ввести миротворцев ООН, а платить за это должны европейцы, заявил глава посольства США в Киеве Тейлор. США в своём репертуаре, но это плохая идея», — написал сенатор в своём микроблоге в Twitter.

Пушков подчеркнул, что «миротворцев без согласия России и самого Донбасса там не будет». «Да и Европа не горит желанием нести огромные расходы», — отмети он.

Напомним, ранее сегодня временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор в интервью украинскому изданию «Зеркало недели» заявил о целесообразности введения в Донбасс миротворцев ООН.

По его словам, в Вашингтоне считают, что урегулирование конфликта в Донбассе должно привести к восстановлению полного контроля Киева над данной территорией, а введение миротворцев ООН могло бы стать «промежуточным шагом» в этом направлении.

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