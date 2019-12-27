Североуральск, Свердловская область, , 21:37 — REGNUM В Североуральске (Свердловская область) создадут масштабный музей горного дела, филиалы которого разместят на заброшенных и действующих шахтах города. Об этом сообщает ЕАН.

По словам главы города Василия Матюшенко, новое учреждение можно организовать на базе действующего североуральского краеведческого музея. Такую идею градоначальник высказал на встрече с замминистра культуры региона Сергеем Радченко.

Радченко, в свою очередь, отметил представленную в музее коллекцию камней «Штуфной кабинет», которую собрал горный спасатель Михаил Цыганко.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге будет создан музей имени известного художника Виталия Воловича. Учреждение откроют не раньше 2020 года.

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