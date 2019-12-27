Триполи, , 21:28 — REGNUM Заброшенный аэропорт Триполи, а также часть территорий на южных окраинах ливийской столицы захвачены армией Халифы Хафтара, передаёт 27 декабря Al Arabiya.

Захвачены нефтехранилища, взяты под контроль важные дороги, ведущие в Триполи. Отмечается, что Ливийская национальная армия намерена и дальше продвигаться на столицу.

По данным армии Хафтара, она в большом количестве захватила пленных — военных, сражающихся на стороне правительства национального согласия. Правительственная армия отступает в жилые кварталы.

Ахмед аль-Мисмари, официальный представитель армии Хафтара, заявил:

«На данном этапе больше не будет тактических пауз, а события грядущих часов удивят всех ливийцев».

Напомним, Хафтар объявил о наступлении на Триполи 12 декабря. Следует ожидать, что правительственным войскам окажет военную помощь Турция, с которой глава правительства национального согласия Фаиз Сарадж подписал соответствующий меморандум.

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