Москва, , 21:27 — REGNUM Все интересующиеся российской арктической повесткой так и не дождались утверждения ключевого пакета законов, обеспечивающего развитие Арктики вплоть до 2035 года. Очевидно, что теперь мы увидим его в итоговом варианте только в первом квартале наступающего, 2020 года.

Единственным, кто сможет уйти на затяжные каникулы относительно спокойным, оказался Росатом, который получил на руки утвержденный правительством план развития инфраструктуры Северного морского пути (СМП) до 2035 года. Он предусматривает мероприятия, разделенные на три основных этапа: до 2024 года, до 2030 года и 2035 года. «Это была большая работа, при разработке плана мы учитывали предложения органов исполнительной власти, администраций арктических субъектов, перевозчиков и ресурсодобывающих компаний, ученых и экологов. В целом — более 25 организаций», — цитирует ТАСС заместителя генерального директора — главу дирекции Северного морского пути Росатома Вячеслава Рукшу. При этом специально оговаривается, что в план могут вноситься изменения после принятия Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ) до 2035 года.

Если же говорить о непосредственном освоении Русской Арктики, то следует обратить внимание на статью «Чемпионат по ледовым видам бизнеса», вышедшую в газете «Коммерсантъ». В ней сравниваются амбиции трех крупнейших игроков по добыче углеводородов («Роснефти», Газпрома и «Новатэка») и их арктических мегапроектов. При этом особое место уделяется анализу инициативы сформировать арктический кластер на базе Ванкорских месторождений «Роснефти», группы Пайяхских месторождений «Нефтегазхолдинга» и совместных участков с британской ВР. По планам «Роснефти» проект, названный «Восток ойл», к 2024 году должен обеспечить 25 млн тонн грузопотока по Севморпути, а к 2030 году — 100 млн тонн.

В итоге правительство согласовало «Восток ойл» фактическое обнуление налогов на дюжину лет для Таймыра и 600 млрд руб. налогового вычета на десять лет для Ванкора с определенными ограничениями по трате денег. «С точки зрения налоговых условий это примерно соответствует льготам, полученным «Новатэком» для СПГ-проектов в Арктике, хотя технологически «Восток ойл» существенно проще, поскольку не подразумевает строительства завода» — отмечает «Коммерсантъ» и выражает определенные сомнения, что «Роснефти» удастся «найти иностранных инвесторов, которые вложат миллиарды долларов, подтвердить запасы и разработать приемлемую логистическую схему вывоза нефти».

О государственной поддержке «Новатэка» и его проекта «Ямал СПГ», в связи с поднявшейся волной критики, высказался министр энергетики России Александр Новак. В интервью РБК он заверил, что государство не останется «в минусе»: «Мы ожидаем, что налог на прибыль «Ямала СПГ» до 2035 года составит более 900 млрд рублей. Кроме того, поддержка проекта позволила создать более 2,5 тыс. рабочих мест», — отметил Новак и разъяснил, что общий объём инвестиций в проект «Ямал СПГ» составляет порядка $27 млрд, из которых на российские банки и Фонд национального благосостояния приходится доля менее 30%, при этом они возвратные.

Совершенно очевидно, что успешное развитие Севморпути можно рассматривать только в тесной связке со строительством ледоколов и судов ледового класса. В этой связи неделя преподнесла две разнонаправленные истории, связанные с АО «Объединенная строительная корпорация» (ОСК). С одной стороны, многие СМИ сообщили об очередном переносе сроков сдачи самого мощного в мире дизель-электрического ледокола «Виктор Черномырдин». Контракт между ОСК и ФГУП «Росморпорт» был заключен в 2011 году, и первоначально ледокол должен был быть сдан в конце 2015 года. Затем сроки неоднократно переносились (на 2018-й, затем 2019-й и теперь 2020-й год). По словам источника газеты «Коммерсантъ», близкого к «Росморпорту», ФГУП готов принять ледокол «хоть сегодня», но для этого необходимо распоряжение правительства о переносе сроков его сдачи. Кроме того, остается нерешенным вопрос конечной цены, которая, по мнению ОСК, должна вырасти с изначальных 8 млрд руб. еще на 3−4 млрд руб. Ясно, что окончательно все вопросы можно будет снять только с участием Минтранса, который уже работает над корректировкой госпрограммы.

С другой стороны, большинство журналистов не прошло мимо официальной информации «Балтийского завода» (структурно входящего в ОСК), об успешном испытании новейшего российского атомного ледокола «Арктика». Головной универсальный атомный ледокол проекта 22 220 был проверен на остойчивость в ходе операции по кренованию. «Для создания крена на «Арктике» использовался твердый балласт в виде чугунных чушек. Для повышения точности кренования было выполнено 12 перемещений грузов. Максимальный угол крена при этом составлял три градуса», — сообщила пресс-служба Балтзавода. Напомним, что ледокол «Арктика» должен быть сдан в эксплуатацию в мае 2020 года.

Практически ни одна арктическая неделя не обходится без заявлений со стороны российских военных. На этот раз обратили на себя внимание слова бывшего командующего Дальней авиацией (2009−2016 годы) генерал-лейтенанта Анатолия Жихарева, которые привело РИА Новости. 23 декабря — в день 105-летия создания Дальней авиации ВВС России — Анатолий Жихарев заявил о возможности использования в Арктике российских стратегических бомбардировщиков в случае ядерного конфликта: «В последнее время возможности стратегических бомбардировщиков существенно возросли, современные средства поражения позволяют российским «стратегам» выдвинуться в Арктический регион, где нет средств поражения противника, и оттуда нанести удар возмездия», — успокоил возможного агрессора российский генерал-лейтенант.

Находясь под такой мощной защитой, арктические регионы занимаются гражданским развитием своих территорий. Так, губернатор Мурманской области Андрей Чибис рассказал в соцсетях об итогах своей рабочей поездки в Москву. Одним из главных достижений он назвал одобрение на уровне федерального правительства дорожной карты «по уходу региона от мазутозависимости»: «В первом полугодии 2020 года финально определимся с экономикой и технологией, а уже к лету, надеюсь, утвердим график перехода на новые виды топлива. Подход комплексный — кроме газа планируем использовать уголь, торф, электроэнергию и продукты переработки ТКО», — написал Чибис.

От себя добавим, что Мурманская область всегда находилась в хвосте газификации среди всех российских регионов, поэтому если задуманное исполнится, то мурманский губернатор сможет записать себе это в актив.

Со своей стороны правительство Архангельской области продолжает продвигать научно-образовательный центр «Российская Арктика: новые материалы, технологии и методы исследования», созданный на базе Северного (Арктического) федерального университета (САФУ) и претендующий на получение международного статуса. Для этого «представители областного правительства выступили с инициативой включить НОЦ «Российская Арктика» в Стратегию развития Арктической зоны Российской Федерации», сообщили в САФУ.

В свою очередь Ямало-Ненецкий автономный округ прирастет новым аэропортом. Главная государственная экспертиза России одобрила проект строительства аэропорта «Утренний» на Гыданском полуострове, предназначенного для воздушных перевозок вахтового персонала и производственных грузов на месторождение.